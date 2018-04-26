Китайского туриста арестовали за вонь

Сотрудники международного аэропорта Мехико почувствовали сильный запах из багажа туриста и обнаружили в двух его чемоданах 416 плавательных пузырей рыбы тотоаба. После выплаты штрафа в размере 600 долларов мужчине предоставили условное освобождение.

Плавательный пузырь тотоаба оценивается на черном рынке Китая в 20 тысяч долларов. В традиционной медицине считается, что этот орган обладает омолаживающими качествами. Его торговлей занимаются браконьеры и члены наркогруппировок, которые прозвали орган «кокаином моря».