Китайскую туристку посадили за слишком медленную езду

Пятница, 26 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китайскую туристку посадили за слишком медленную езду

Британская полиция арестовала китайскую туристку, которая не смогла оплатить штраф в 100 фунтов стерлингов за слишком медленную езду.

Китаянка Кьяйон Ван (Qiaoyon Wang) направлялась к друзьям в британский город Кингстон-апон-Халл на арендованном автомобиле, когда ее остановила полиция. Женщина двигалась со скоростью около 65 километров в час в зоне, где скоростной режим предписывал ехать не медленнее 112 километров в час. Туристку отвезли в полицейский участок, потому что она не смогла оплатить штраф на месте, и не выпускали в течение 15 часов.

Кьяйон Ван пожаловалась, что полицейские обращались с ней «немного грубо и немилосердно». Адвокат обвинения Эндрю Стирлинг сообщил, что полицейского смутила манера вождения женщины. Она перемещалась с полосы на полосу и по непонятным причинам нажимала на тормоз. При этом Стирлинг отметил, что женщина сама предложила арестовать ее, потому что у нее не было при себе денег.

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