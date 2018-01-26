Китайскую туристку посадили за слишком медленную езду

Китаянка Кьяйон Ван (Qiaoyon Wang) направлялась к друзьям в британский город Кингстон-апон-Халл на арендованном автомобиле, когда ее остановила полиция. Женщина двигалась со скоростью около 65 километров в час в зоне, где скоростной режим предписывал ехать не медленнее 112 километров в час. Туристку отвезли в полицейский участок, потому что она не смогла оплатить штраф на месте, и не выпускали в течение 15 часов.

Кьяйон Ван пожаловалась, что полицейские обращались с ней «немного грубо и немилосердно». Адвокат обвинения Эндрю Стирлинг сообщил, что полицейского смутила манера вождения женщины. Она перемещалась с полосы на полосу и по непонятным причинам нажимала на тормоз. При этом Стирлинг отметил, что женщина сама предложила арестовать ее, потому что у нее не было при себе денег.