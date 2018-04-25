KitKat лишится статуса защищенной торговой марки в Испании

Швейцарская корпорация Nestle, которой принадлежит торговая марка, проиграла дело в Европейском суде. Для получения полной защиты торговой марки компания должна была подтвердить, что ее дизайн является узнаваемым во всех странах-членах ЕС, пишет noticia.ru.

Как сообщают адвокаты, такие доказательства были предоставлены лишь по части ЕС, включая Данию, Германию, Испанию, Францию, Италию, Нидерланды, Австрию, Финляндию, Швецию и Соединенное Королевство. Тем не менее, суд счел бренд недостаточно известным.

Защищенный статус был предоставлен KitKat в 2006 году Офисом по интеллектуальной собственности ЕС.