Книга Дали «Вина Галы» впервые вышла на испанском языке

Среда, 27 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Книга Дали «Вина Галы» впервые вышла на испанском языке

В издательстве Taschen вышла книга Сальвадора Дали Los vinos de Gala на испанском языке, которая была издана еще сорок лет назад, но только на французском.

Она представляет собой продолжение другого произведения знаменитого художника, «Обеды Галы», увидевшего свет в 1973 году и включавшего в себя как меню роскошных трапез, которые пара устраивала у себя дома, так и блюда в исполнении их любимых поваров.

На почти 300 страницах книги, которую составили два француза - винодел Луи Оризет и исследователь творчества Сальвадора Дали Макс Жерар, представлена необычная классификация вин, изобретенная самим испанским живописцем. Издание содержит иллюстрации в виде 140 картин и коллажей авторства Дали, в связи с чем оно представляет интерес и для коллекционеров, интересующихся непосредственно изобразительным искусством, пишет espanarusa.com.

Как следует из книги, Дали делил вина на разные категории в зависимости не от их цвета, крепости, сорта винограда или места происхождения, а исходя из «эмоционального восприятия» напитка. Так, к «винам наслаждения» он относил божоле и португальское «зеленое вино», в число «щедрых и великодушных» входили мускаты и портвейны, а к «фривольным» относились игристые вина, являвшиеся, на его взгляд, «синонимом праздника». В каждой категории также содержатся советы Дали истинным гурманам по поводу закусок и сервировки стола.

Стоимость издания - около 50 евро. Ознакомиться с некоторыми разворотами книги можно на сайте издательства.

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