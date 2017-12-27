Книга Дали «Вина Галы» впервые вышла на испанском языке

Она представляет собой продолжение другого произведения знаменитого художника, «Обеды Галы», увидевшего свет в 1973 году и включавшего в себя как меню роскошных трапез, которые пара устраивала у себя дома, так и блюда в исполнении их любимых поваров.

На почти 300 страницах книги, которую составили два француза - винодел Луи Оризет и исследователь творчества Сальвадора Дали Макс Жерар, представлена необычная классификация вин, изобретенная самим испанским живописцем. Издание содержит иллюстрации в виде 140 картин и коллажей авторства Дали, в связи с чем оно представляет интерес и для коллекционеров, интересующихся непосредственно изобразительным искусством, пишет espanarusa.com.

Как следует из книги, Дали делил вина на разные категории в зависимости не от их цвета, крепости, сорта винограда или места происхождения, а исходя из «эмоционального восприятия» напитка. Так, к «винам наслаждения» он относил божоле и португальское «зеленое вино», в число «щедрых и великодушных» входили мускаты и портвейны, а к «фривольным» относились игристые вина, являвшиеся, на его взгляд, «синонимом праздника». В каждой категории также содержатся советы Дали истинным гурманам по поводу закусок и сервировки стола.

Стоимость издания - около 50 евро. Ознакомиться с некоторыми разворотами книги можно на сайте издательства.