Ко дню рождения Макгрегора создали его статую за тысячи евро
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор получил в подарок ко дню рождения мраморную статую, стоимостью в 66 тысяч долларов.
По информации издания, скульптура весит более 100 килограммов. Она будет выставлена в лондонской галерее «JD Malat» в день рождения спортсмена (14 июля) и простоит там до 30 сентября.
«Для меня большая честь, что Конор принял этот подарок от меня. Для того чтобы создать статую, я обратился к древней Греции, когда спортсмены были, подобно богам, увековечены в мраморе», - заявил автор памятника, литовский скульптор Эдгар Аскелович.
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