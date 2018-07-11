Ко дню рождения Макгрегора создали его статую за тысячи евро

По информации издания, скульптура весит более 100 килограммов. Она будет выставлена в лондонской галерее «JD Malat» в день рождения спортсмена (14 июля) и простоит там до 30 сентября.

«Для меня большая честь, что Конор принял этот подарок от меня. Для того чтобы создать статую, я обратился к древней Греции, когда спортсмены были, подобно богам, увековечены в мраморе», - заявил автор памятника, литовский скульптор Эдгар Аскелович.