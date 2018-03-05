Коалиция Сильвио Берлускони лидирует на выборах в Италии

Понедельник, 05 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Коалиция Сильвио Берлускони лидирует на выборах в Италии

Правоцентристская коалиция, в которую входят «Вперед, Италия», «Лига Севера» и «Братья Италии», лидирует на парламентских выборах в Италии.

Как и ожидалось, борьба развернулась между тремя политическими силами. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, коалиция Берлускони на выборах в нижнюю палату набирает 38 процентов голосов, на втором месте «Движение «5 звезд» с 31 процентом, на третьем месте - Демократическая партия c 24 процентами (после пяти лет у власти такой результат можно назвать провалом). Остальные 37 партий далеко отстали от лидеров.

На выборах в Сенат складывается аналогичная ситуация. Показатели отличаются от данных для Палаты депутатов лишь на десятые доли процента, пишет rg.ru.

Подтверждается и другой прогноз экспертов, ни одной силе не удалось заручиться большинством, необходимым для формирования правительства. Это значит, что политическим партиям придется начать переговоры по созданию коалиционного правительства.

Одновременно со всеобщими парламентскими выборами в областях Лацио и Ломбарди избиратели определялись с будущими губернаторами и составом областных советов. В первой на данный момент лидирует Никола Джингаретти от Демократической партии, во второй - Аттилио Фонтана от «Лиги Севера».

Явка на выборах составила 73 процента - на 2 пункта меньше, чем пять лет назад.

Последние новости

    • Португалия: назван претендент на победу в «Евровидении-2018»

      Букмекеры назвали представительницу Эстонии Элину Нечаеву вероятным победителем конкурса «Евровидение-2018».

      Подробнее

    • «Автомобили года» в Португалии

      Жюри в составе 17 журналистов определило лучших из лучших.

      Подробнее

    • Шопинг-туризм в Испании в 2017 году вырос на 26%

      Доходы от шопинга туристов в Испании в 2017 году выросли на 26% по сравнению с предыдущим годом.

      Подробнее

    • Испания: ночные клубы Марбельи начали принимать биткоины

      Olivia Valere стал первым ночным клубом в Марбелье, где были установлены терминалы для оплаты с помощью криптовалюты.

      Подробнее

    • Италия: в Милане состоится фестиваль пива

      С 22 по 25 марта в Милане состоится традиционный фестиваль пива.

      Подробнее

    • Италия: авиакомпания Meridiana переименована

      Частная итальянская авиакомпания Meridiana получила название Air Italy.

      Подробнее

    • Доказано нарушение законов физики в черных дырах

      Математики нашли условие существования голых сингулярностей в черных дырах, в которых нарушаются законы физики.

      Подробнее

    • Модный дом устроил горячую линию прямо на показе

      4 марта в Париже Balenciaga представил новую коллекцию.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!