Коалиция Сильвио Берлускони лидирует на выборах в Италии

Как и ожидалось, борьба развернулась между тремя политическими силами. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, коалиция Берлускони на выборах в нижнюю палату набирает 38 процентов голосов, на втором месте «Движение «5 звезд» с 31 процентом, на третьем месте - Демократическая партия c 24 процентами (после пяти лет у власти такой результат можно назвать провалом). Остальные 37 партий далеко отстали от лидеров.

На выборах в Сенат складывается аналогичная ситуация. Показатели отличаются от данных для Палаты депутатов лишь на десятые доли процента, пишет rg.ru.

Подтверждается и другой прогноз экспертов, ни одной силе не удалось заручиться большинством, необходимым для формирования правительства. Это значит, что политическим партиям придется начать переговоры по созданию коалиционного правительства.

Одновременно со всеобщими парламентскими выборами в областях Лацио и Ломбарди избиратели определялись с будущими губернаторами и составом областных советов. В первой на данный момент лидирует Никола Джингаретти от Демократической партии, во второй - Аттилио Фонтана от «Лиги Севера».

Явка на выборах составила 73 процента - на 2 пункта меньше, чем пять лет назад.