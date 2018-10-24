Когда нужно переводить часы на зимнее время в Испании?

Среда, 24 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Когда нужно переводить часы на зимнее время в Испании?

28 октября Европа должна перейти на зимнее время.

В 03:00 в ночь с субботы на воскресенье стрелки часов будут переведены на час назад, на 02:00.

Таким образом, у жителей Испании и других европейских стран появится дополнительный час отдыха. На Канарских островах переход на зимнее время будет совершен на час раньше: в 02:00 время будет изменено на 01:00, пишет noticia.ru.

Часы переводят дважды в год с 1970-х годов в целях сбережения энергии и привязки рабочего дня к световому. Тем не менее, нынешний переход на зимнее время в Европе может стать последним, после того как Европейская Комиссия предложила отказаться от этих мер. Таким образом, если все страны ЕС поддержат эту инициативу, в марте 2019 года часы будут переведены на стандартное время, и больше его менять не будут.

Испанское правительство поддерживает идею об отмене перехода на зимнее время. В стране была создана специальная комиссия, которая изучит потенциальные последствия таких перемен.

Таким образом, Испания вместе с Францией, Германией, Италией, Австрией, Чехией, Данией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Венгрией, Словакией, Хорватией, Словенией, Мальтой, Швецией и Польшей будет неизменно находиться в часовом поясе GMT+1.

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