Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали

Хозяева животных были наказаны за то, что кололи верблюдам ботокс, чтобы улучшить экстерьер. Уколы делали животным в область морды, чтобы улучшить форму губ и носа. Сумма штрафа достигла 30 тысяч долларов.

Традиционный верблюжий фестиваль проходит в специальном комплексе в пригороде Эр-Рияда, который открылся в прошлом году. В 2018 году он состоялся во время Фестиваля наследия имени саудовского короля Абдул Азиза. Помимо конкурса красоты, на котором оцениваются стати животных, форма головы и строение мышц, животные участвуют в скачках и других соревнованиях. Призовой фонд состязания составляет 57 миллионов долларов. Животные-призеры признаются эталонами породы, их цена и цена их потомства возрастает.

Кроме того, на фестивале работал зверинец, где показывали верблюдов разного размера, проходили дегустация верблюжьего молока, выставка тканей из верблюжьей шерсти и планетарий с лекцией о том, как древние погонщики ориентировались в пустыне по звездам.