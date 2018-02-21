Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали

Среда, 21 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали

Власти Саудовской Аравии оштрафовали владельцев 12 породистых верблюдов, которые участвовали в конкурсе красоты и соответствия породе.

Хозяева животных были наказаны за то, что кололи верблюдам ботокс, чтобы улучшить экстерьер. Уколы делали животным в область морды, чтобы улучшить форму губ и носа. Сумма штрафа достигла 30 тысяч долларов.

Традиционный верблюжий фестиваль проходит в специальном комплексе в пригороде Эр-Рияда, который открылся в прошлом году. В 2018 году он состоялся во время Фестиваля наследия имени саудовского короля Абдул Азиза. Помимо конкурса красоты, на котором оцениваются стати животных, форма головы и строение мышц, животные участвуют в скачках и других соревнованиях. Призовой фонд состязания составляет 57 миллионов долларов. Животные-призеры признаются эталонами породы, их цена и цена их потомства возрастает.

Кроме того, на фестивале работал зверинец, где показывали верблюдов разного размера, проходили дегустация верблюжьего молока, выставка тканей из верблюжьей шерсти и планетарий с лекцией о том, как древние погонщики ориентировались в пустыне по звездам.

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