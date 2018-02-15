Компания богатейшего американца обставила Билла Гейтса

На закрытии торгов 14 февраля стоимость компании Джеффа Безоса составила 702,5 миллиарда долларов; Microsoft, основанная Биллом Гейтсом, стоила 699 миллиардов.

Как отмечает CNBC, по рыночной капитализации Amazon теперь обгоняют только Apple и Alphabet (материнская компания Google) - 849 миллиардов долларов и 745 миллиардов соответственно.

Акции Amazon 14 февраля росли на 2,6 процента до 1 400 долларов за штуку, бумаги Microsoft подорожали на 1,6 процента до 90,8 доллара за штуку.

Безос в 2017 году стал богатейшим человеком мира, лишив этого звания Гейтса. По данным Bloomberg Billionaires Index на 15 февраля, состояние владельца Amazon составило 121 миллиард долларов, основателя Microsoft - 91 миллиард.