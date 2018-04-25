Кончаловский получил высшую награду Италии

Среда, 25 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Кончаловский получил высшую награду Италии

Андрей Кончаловский стал кавалером Ордена за заслуги перед Итальянской республикой.

Торжественная церемония прошла в посольстве Италии в Москве.

Как сообщает телеканал «Россия 24», высшая награда была присвоена режиссеру за его вклад в театральное и кинематографическое искусство, а также поддержку культурных инициатив посольства.

Как уточняет РИА Новости, открывая вечер, посол Паскуале Террачано заявил, что награда присуждена решением президента Италии Серджо Маттареллы. В ходе церемонии награждения было подчеркнуто, что Кончаловский «при любой возможности демонстрировал величайшую готовность поддержать культурные инициативы посольства Италии в Москве».

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