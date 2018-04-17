Кончита Вурст сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе

Вторник, 17 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кончита Вурст сообщила о своем положительном ВИЧ-статусе

Австрийский артист Том Нойвирт рассказал в соцсетях, что обладает положительным ВИЧ-статусом.

Австрийский музыкант Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончиты Вурст, опубликовал на своей странице в Instagram о своем положительном ВИЧ-статусе. Певец рассказал, что сделал это признание, чтобы избежать давления.

Том Нойвирт (Кончита Вурст): «Сегодня пришел тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня, и оказывать таким образом влияние на мою жизнь».

При этом артист успокоил поклонников, заявив, что чувствует себя отлично.

Агент певца Рене Берто подтвердил австрийским СМИ, что опубликованная в соцсети информация является правдой, пишет ntv.ru.

Напомним: «бородатая женщина» Кончита Вурст одержала победу на конкурсе «Евровидение-2014». После того, как в 2013 году было объявлено, что Кончита Вурст будет представлять Австрию на конкурсе песни «Евровидение-2014», более 31 тысячи человек проголосовали против этого в Facebook. Однако по итогам голосования жюри и телезрителей «Евровидения» на музыкальном конкурсе в Копенгагене Кончита Вурст набрала 290 баллов и одержала победу.

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