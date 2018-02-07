Конте может возглавить один из миланских клубов или сборную Италии
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может быть уволен со своего поста в ближайшее время.
По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды, а также обеспокоено тем фактом, что «синие» могут остаться без права участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Помимо этого владелец «Челси» Роман Абрамович критикует итальянца за его конфликт с нападающим Диего Костой, который в минувшее трансферное окно перешел в мадридский «Атлетико», пишет gazeta.ru.
Сообщается, что главным кандидатом на смену Конте является бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.
В прошедшем матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» с разгромом проиграл «Уотфорду» со счетом 1:4. Ранее сообщалось, что лондонский клуб крупно проиграл два матча подряд в чемпионате впервые за 23 года.