Конте может возглавить один из миланских клубов или сборную Италии

Среда, 07 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Конте может возглавить один из миланских клубов или сборную Италии

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может быть уволен со своего поста в ближайшее время.

По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды, а также обеспокоено тем фактом, что «синие» могут остаться без права участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Помимо этого владелец «Челси» Роман Абрамович критикует итальянца за его конфликт с нападающим Диего Костой, который в минувшее трансферное окно перешел в мадридский «Атлетико», пишет gazeta.ru.

Сообщается, что главным кандидатом на смену Конте является бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

В прошедшем матче 26-го тура чемпионата Англии «Челси» с разгромом проиграл «Уотфорду» со счетом 1:4. Ранее сообщалось, что лондонский клуб крупно проиграл два матча подряд в чемпионате впервые за 23 года.

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