Конте пообещал найти альтернативу "плохой приватизации" автодорог в Италии

В интервью, которое во вторник опубликовала миланская газета Corriere della Sera, Конте пообещал в этой связи найти "альтернативу плохой приватизации" национальной сети автомобильных дорог.

В полдень 14 августа один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста.

Уже на следующий день после трагедии в Генуе министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю полноту ответственности за нее на Autostrade per l'Italia. В минувшую пятницу министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли сообщил, что его ведомство официально начало процедуру расторжения концессионного соглашения государства с этой компанией. Конте подтвердил, что итальянские власти не намерены дожидаться результатов официального расследования причин обрушения моста и продолжат процедуру расторжения концессионного соглашения.

"Правительство всегда будет двигаться по путям права. Однако есть гражданское и административное право. И есть политика с большой буквы. Защита интересов граждан является нашим основным приоритетом, и мы прибегнем ко всем юридическим инструментам, которые имеются в нашем распоряжении для такой защиты", — заявил премьер.

Отвечая на вопрос о национализации автодорожной сети Италии, о которой активно заговорили на Апеннинах после трагедии в Генуе, Конте не исключил такой возможности. "Мы с вниманием рассмотрим наилучшие способы удовлетворения общественных интересов. Безусловно, должна быть найдена альтернатива плохой приватизации и плохо реализованной системе концессий", — подчеркнул он.

Говоря о решении руководства компании Autostrade per l'Italia создать специальный фонд в размере 500 миллионов евро для преодоления первых последствий обрушения моста в Генуе, Конте назвал его "частичной компенсацией".

"Выделенная сумма весьма скромна по сравнению с прибылью, полученной (компанией) за последние годы. Они могли бы увеличить эту сумму в четыре или в пять раз", — заметил премьер.

Что касается заявлений руководства Autostrade per l'Italia о готовности восстановить мост в Генуе в течение восьми месяцев, Конте сказал, что у правительства уже есть другие предложения по воссозданию этого объекта транспортной инфраструктуры.