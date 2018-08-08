Конте сообщил о снижении числа высадок мигрантов в Италии на 85%‍

Среда, 08 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Конте сообщил о снижении числа высадок мигрантов в Италии на 85%‍

С приходом нового правительства поток нелегальной миграции в Италию водным путем сократился в шесть раз.

Правительство Италии заинтересовано в таком решении вопроса о нелегальной миграции, при котором Средиземное море перестанет быть «кладбищем для мигрантов», сказал журналистам в среду, 8 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

С приходом нового правительства поток нелегальной миграции в Италию водным путем сократился на 80−85%, то есть в шесть раз, добавил премьер-министр. Конте считает это «позитивным результатом»: чем меньше нелегальных перевозок на лодках, тем меньше вероятность новых трагедий, пишет regnum.ru.

Новое коалиционное правительство Италии радикально изменило подход государства к вопросу о нелегальной миграции. Основным действующим лицом является вице-премьер и лидер «Лиги» Маттео Сальвини — ограничение нелегальной миграции было одним из предвыборных обещаний его партии.

Сальвини запретил вход в итальянские порты кораблям неправительственных организаций, которые доставляют в Италию мигрантов из территориальных вод Ливии, а также поручил упростить и ускорить и легализацию, и высылку мигрантов.

Помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока нужно «у них дома», а не в Италии, считают в «Лиге». Массовая нелегальная миграция — нечистоплотный бизнес с нечеловечным отношением к самим мигрантам, полагает Сальвини.

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