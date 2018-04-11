Король Испании поддержал судей во время визита в Каталонию

Среда, 11 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Король Испании поддержал судей во время визита в Каталонию

Король Испании Фелипе VI выступил с речью на церемонии принятия присяги судьями в Барселоне и поддержал судебные решения в отношении каталонских сепаратистов.

Испанский монарх выразил стойкое неприятие сепаратизма, что вызвало резонанс в обществе, где распространено мнение о том, что король не должен принимать какую-либо сторону в конфликте. Фелипе VI в своем выступлении отметил сложность судейской работы и высокую степень ответственности. Он подчеркнул, что суд всегда может рассчитывать на доверие и поддержку со стороны Короны.

В числе присутствующих на торжественной церемонии был судья Верховного суда Пабло Льярена, которого в Каталонии критикуют за вынесение приговора в отношении 13 сепаратистов по обвинению в организации бунта. На этой неделе Льярене предстоит вынести решение об освобождении из тюрьмы каталонского политика Жорди Санчеса, пишет noticia.ru.

Во время выступления Фелипе VI, сотни сторонников независимости Каталонии организовали акцию протеста у здания, где проходила церемония. Они скандировали: «Свободу политическим заключенным!», а один из манифестантов сжег портрет короля.

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