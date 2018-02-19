Король Испании примет участие в Мобильном конгрессе

Мероприятие состоится в воскресенье, 25 февраля. В последний раз король был в Каталонии осенью, когда автономия переживала политический кризис, последовавший за референдумом о независимости, пишет noticia.ru.

Всемирный конгресс, посвященный мобильным технологиям, проходит в Барселоне уже шестой год подряд. В этот раз в выставке примут участие более 2300 компаний, 170 иностранных делегаций. Конгресс принесет городу 471 млн евро и 13 тысяч временных рабочих мест.