Король Испании призывает к независимой журналистике

Четверг, 26 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Король Испании призывает к независимой журналистике

Король Испании Фелипе VI выступил на XXXV церемонии награждения международной королевской премии в области журналистики.

Дон Фелипе в своей речи подчеркнул необходимость стимулировать повышение качества прессы.  В борьбе с «фальшивыми новостями» монарх призвал к профессиональной и независимой журналистике, основанной на моральных ценностях. По его мнению, средства массовой информации должны стремиться к «объективной, прозрачной, проверенной и качественной информации и компромиссному подходу, основанному на демократии, правах человека, общественных свободах, равных возможностях». Он призвал журналистов «не сдаваться перед трудностями» и выполнять свои обязанности «бесстрашно, отважно и профессионально», пишет noticia.ru.

Церемония прошла в Каса-де-Америка. Лауреатами премии в этом году стал писатель Фернандо Арамбуру, газета El País и журналисты из разных стран: Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Колумбии, Кубы, Португалии и Испании.

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