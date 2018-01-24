Король Испании прокомментировал каталонский кризис

По его словам, референдум о независимости региона был попыткой подорвать демократию в стране, основой которой является уважение закона.

«Урок, который надо извлечь из этого кризиса, урок не только для Испании, но и для демократии в целом, - это необходимость уважать законы. Это одна из основ демократии и уважения политического плюрализма и основных принципов национального суверенитета, который принадлежит всем гражданам», - сказал король, выступление которого транслировал телеканал 24 Horas.

Фелипе VI призвал урегулировать политические разногласия в соответствии с демократическими правилами и ценностями, закрепленными в конституции и законах, пишет rosbalt.ru.