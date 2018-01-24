Король Испании вручит принцессе Леонор Орден золотого руна

Как сообщают в Королевском дворце, принцесса Леонор была удостоена почетного династического ордена в 2015 году, когда ей исполнилось 10 лет. Принцесса Леонор - первая, кто получает эту награду с момента вступления на трон короля Фелипе VI, передает noticia.ru.

В Королевском дворце поясняют, что вручение орденского знака принцессе является данью традициям, символизирует преемственность и отражает статус принцессы Астурийской как наследницы испанской короны.

Сам дон Фелипе в бытность принцем также был удостоен Ордена, который ему вручил его отец, король Хуан Карлос I. Традиционно церемония вручения ордена проводится в Колонном зале Королевского дворца. Где она пройдет на этот раз пока неизвестно.