Королева Летисия открывает миру малоизвестные испанские бренды

В течение последних нескольких лет супругу испанского монарха регулярно замечали в одежде от крупных испанских дизайнеров и фирм такого масштаба, как Delpozo, Ana Locking, Teresa Helbig, Juan Vidal, Roberto Torretta и Pedro del Hierro. Однако теперь, как кажется, Летисия и ее стилист Эва Фернандес сменили тактику и решили убить двух зайцев: освежить гардероб королевы и помочь малоизвестным испанским маркам обрести популярность. Хотя от знаменитых марок Летисия тоже не собирается отказываться, пишет espanarusa.com.

Например, для своего визита на банановую ферму в Доминиканской республике Летисия выбрала босоножки на танкетке от Mint & Rose, модель Sardinia за 114 евро. Эта компания, специализирующаяся на альпаргатах (традиционная испанская обувь), была создана Монти Гутьерес Бенавидес, уроженкой Вальядолида, которая сейчас проживает в Калифорнии. Она оставила работу в банке, чтобы посвятить себя миру моды. На сегодняшний день Mint & Rose довольно известна в социальных сетях, и обувь от нее все чаще можно увидеть на ногах знаменитостей.

Отправившись на Гаити, королева снова отдала предпочтение испанской обуви, выбрав на этот раз бренд Gaimo. Летисии приглянулась модель Ruleta цвета палевой розы за 76 евро. Основатель этой марки - риоханец Хосе Луис Итурриага, который вместе со своей женой Эсмеральдой открыл небольшую мастерскую по производству альпаргат в 1978 году. Сейчас дело родителей продолжают их сыновья.

Sweet Matitos - еще одна фирма, которую выбрала Летисия, отдав предпочтение юбке миди с цветочным принтом за 351 евро. Речь идет о компании, созданной Францеском Маристани и Матиасом Харамильо.

Однако королева не ограничивается только испанскими брендами. На встрече Сан-Мильян-де-ла-Коголья Летисия предстала в пальто цвета бордо от итальянской марки Atos Lombardini, принадлежащей двум сестрам - Алессандре и Элене Ломбардини.