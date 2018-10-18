Королевская семья лишила беременную Меган Маркл любимой обуви

Четверг, 18 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Королевская семья лишила беременную Меган Маркл любимой обуви

Принц Гарри с беременной женой Меган Маркл прибыли в Мельбурн на третий день королевского тура по Австралии.

Журналисты заметили, что во время прогулки по пляжу вместо босоножек герцогиня Сассекская надела черные остроносые туфли на плоской подошве. Однако, по данным издания, до свадьбы с принцем Гарри именно босоножки были любимой обувью бывшей актрисы. «Джинсовые шорты и босоножки были моей ежедневной униформой», — призналась Маркл.

Эксперт по этикету Уильям Хансон рассказал, что любая открытая обувь, в том числе сандалии и босоножки на высоком каблуке, запрещена в королевской семье. «Туфли, из которых видны пальцы ног, считаются неформальной обувью. А это неприемлемо во время официальных событий», — пояснил эксперт.

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