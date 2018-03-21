Косатки растерзали дельфина на глазах у ученых

Как сообщает Daily Mail, исследователи занимались изучением последствий разлива нефти, когда увидели двух хищников, преследующих дельфина. На записи видно, как одна из косаток на мгновение появляется на поверхности, держа в пасти жертву, после чего скрывается в воде, пишет ntv.ru.

По словам члена группы исследователей, на следующий день после инцидента на берегу были обнаружены обглоданные останки дельфина. По словам ученого, за 20 лет работы с морскими животными он никогда не встречал настолько изуродованных тел.