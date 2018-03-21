Косатки растерзали дельфина на глазах у ученых

Среда, 21 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Косатки растерзали дельфина на глазах у ученых

Ученые, работавшие у берегов Намибии, сняли на видео нападение двух косаток на дельфина.

Как сообщает Daily Mail, исследователи занимались изучением последствий разлива нефти, когда увидели двух хищников, преследующих дельфина. На записи видно, как одна из косаток на мгновение появляется на поверхности, держа в пасти жертву, после чего скрывается в воде, пишет ntv.ru.

По словам члена группы исследователей, на следующий день после инцидента на берегу были обнаружены обглоданные останки дельфина. По словам ученого, за 20 лет работы с морскими животными он никогда не встречал настолько изуродованных тел.

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