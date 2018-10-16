Кошка спасла хозяйку от рака груди

Вторник, 16 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кошка спасла хозяйку от рака груди

Жительница английского города Ньюкасл Анджела Тиннинг (Angela Tinning) рассказала, что обнаружила у себя рак груди на ранней стадии благодаря кошке.

Женщина призналась, что несколько лет назад ее кошка Мисси (Missy) начала вести себя странно: стоило хозяйке прилечь, как она прыгала ей на грудь. «Моя кошка не слишком ласковая и довольно раздражительная, поэтому такое поведение было очень нетипичным для нее», — объяснила Тиннинг.

Она прислушалась к ощущениям, почувствовала боль в груди и обратилась к врачам. Те обнаружили в ее тканях предраковые клетки и сделали операцию по их удалению.

Два года спустя Мисси начала вести себя так же. На этот раз Тиннинг не испытывала боли, однако все же решила провести тщательное обследование. Биопсия показала, что у женщины развилась ранняя стадия рака груди, ей пришлось сделать мастэктомию — операцию по удалению молочных желез. Доктора признались, что если бы Тиннинг не настояла на обследовании, заболевание могли бы не замечать еще несколько месяцев.

«У меня ничего не болело. Но она запрыгнула ко мне на грудь, и для меня это было сигналом. Если бы я подождала, опухоль бы сильно разрослась. Не будь Мисси, я бы уже давно могла умереть», — рассказала Тиннинг. Она номинировала питомца на награду «Кот-герой» в соревновании «Кошка года» британской благотворительной организации Cats Protection («Защита кошек») . Также Тиннинг занимается сбором средств для женщин, страдающих раком груди.

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