Кот Майк выжил в разрушительном пожаре в Малибу
Кот американского блогера Хамиша Паттерсона выжил в разрушительном пожаре в Малибу и вернулся к хозяевам.
Мужчина поделился трогательным роликом в своем Instagram.
«Мы нашли кота. Мой котик пережил вот это. Посмотрите на это. Ты сделал это, Майк. Я всегда знал, что ты лучший кот на свете. О, боже, мой кот сделал это. Мы забираем тебя домой, парень», – рассказал Паттерсон на фоне разрушенного пожаром дома.
В подписи к посту американец также поблагодарил своих читателей, которые молились за жизнь Майка, пишет mir24.tv.
«Я так счастлив за вас. Я каждый день надеялся, что он придет», – прокомментировал один из подписчиков.
В прошлом году в Калифорнии собаке по кличке Иззи удалось чудом выжить в пожаре. Семья была уверена, что их пес, которого им пришлось оставить посреди пожара, погиб. Но когда они вернулись в разрушенный дом, их ждал сюрприз.
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