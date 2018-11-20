Кот Майк выжил в разрушительном пожаре в Малибу

Вторник, 20 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кот Майк выжил в разрушительном пожаре в Малибу

Кот американского блогера Хамиша Паттерсона выжил в разрушительном пожаре в Малибу и вернулся к хозяевам.

Мужчина поделился трогательным роликом в своем Instagram.

«Мы нашли кота. Мой котик пережил вот это. Посмотрите на это. Ты сделал это, Майк. Я всегда знал, что ты лучший кот на свете. О, боже, мой кот сделал это. Мы забираем тебя домой, парень», – рассказал Паттерсон на фоне разрушенного пожаром дома.

В подписи к посту американец также поблагодарил своих читателей, которые молились за жизнь Майка, пишет mir24.tv.

«Я так счастлив за вас. Я каждый день надеялся, что он придет», – прокомментировал один из подписчиков.

В прошлом году в Калифорнии собаке по кличке Иззи удалось чудом выжить в пожаре. Семья была уверена, что их пес, которого им пришлось оставить посреди пожара, погиб. Но когда они вернулись в разрушенный дом, их ждал сюрприз.

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