Котенок Фундук сел в поезд и доехал до хозяйки

Контроллер поезда Гийом Шуека (Guillaume Chueca) рассказал, что пассажиры обнаружили животное на путях перед электричкой, которая готовилась отправляться.

«Я взял на руки котенка и отнес за территорию вокзала в небольшую рощу у дороги, а сам вернулся в поезд, потому что должен был работать на нем. Но кошка пошла за мной. Я решил взять ее с собой и сказал: поезжай со мной, малыш, когда приедем в Ман, что-нибудь придумаем», - объяснил кондуктор.

По его словам, кошка вела себя спокойно, сидела в кабине машиниста и только иногда тихо мяукала. Шуека разместил снимки котенка в своем Twitter и пошутил: «Сегодня утром на вокзале Вуавр в поезд сел вот такой пассажир. Он уже прошел стажировку в кабине машиниста и будет рад найти свою семью».

Благодаря посту кондуктора, хозяйка животного нашлась и забрала его в тот же день. Котенок оказался девочкой по кличке Нуазетт (в переводе с французского - Фундук).