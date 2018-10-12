Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля

Инцидент произошел в городе Нампа, штат Айдахо. Брайан Рэй (Brian Ray) вернулся на машине домой с работы и услышал странный звук из-под капота. Вместе с женой они подняли крышку и обнаружили перепуганного котенка.

Животное забилось под блок цилиндров, его не получалось достать сверху. Рэй поднял машину с помощью домкрата, и его супруга разглядела морду котенка, на которой была небольшая ранка. «Я очень боялась, что у него внутреннее кровотечение. И что, когда мы его достанем, его начнет рвать кровью», — призналась она.

Кое-как им удалось вытащить котенка. Супруги сразу отнесли его в ближайший приют, где ветеринары осмотрели животное. У котенка, которого прозвали Шиповником (Briar), нижняя губа оторвалась от линии десен. Врачи планируют вскоре прооперировать животное.