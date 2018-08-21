Козы помешали работе метро Нью-Йорка

Об этом говорится на странице подземки в Twitter.

Как отмечается, сбежавшие от хозяев животные вышли на пути на открытом участке в Бруклине во второй половине дня 20 августа. В результате поезда пришлось пускать по соседним путям, пока сотрудники полицейского департамента города разбирались с козами.

Как передает The New York Times, животные несколько раз подходили слишком близко к контактному рельсу, их приходилось отгонять. В итоге коз усыпили транквилизатором и их удалось удалось убрать с путей.

После этого линия на затронутом участке начала функционировать в обычном режиме. Представители метро добавили, что ранее в их практике такого не случалось и поблагодарили пассажиров за терпение.

Откуда именно появились животные, пока неизвестно. В то же время неподалеку от места инцидента есть несколько боен, откуда ранее сбегали коровы.