Козы помешали работе метро Нью-Йорка
Пара коз помешала привычной работе метрополитена Нью-Йорка.
Об этом говорится на странице подземки в Twitter.
Как отмечается, сбежавшие от хозяев животные вышли на пути на открытом участке в Бруклине во второй половине дня 20 августа. В результате поезда пришлось пускать по соседним путям, пока сотрудники полицейского департамента города разбирались с козами.
Как передает The New York Times, животные несколько раз подходили слишком близко к контактному рельсу, их приходилось отгонять. В итоге коз усыпили транквилизатором и их удалось удалось убрать с путей.
После этого линия на затронутом участке начала функционировать в обычном режиме. Представители метро добавили, что ранее в их практике такого не случалось и поблагодарили пассажиров за терпение.
Откуда именно появились животные, пока неизвестно. В то же время неподалеку от места инцидента есть несколько боен, откуда ранее сбегали коровы.
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