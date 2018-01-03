Крокодилы убили туриста в Зимбабве

Инцидент произошел 31 декабря, когда путешественник катался на надувной лодке по парковому водоему. Живущие в нем крокодилы напали на мужчину и его спутницу.

«Джон Боуман и Розмари Митчелл подверглись нападению, когда они плавали в кишащем крокодилами водоеме Мпопома в Национальном парке Матобо, - сообщил представитель парка Тинаше Фараво (Tinashe Farawo). - Обоих срочно доставили в больницу, однако Боуман погиб в пути». Митчелл получила серьезные травмы и находится в отделении интенсивной терапии в больнице Булавайо.

Как отмечается, пара путешествовала вместе с коллегами. Гражданство туристов не уточняется.

Сотрудники парка после произошедшего призвали туристов не приближаться к диким животным, которые могут быть опасны. Они также выразили сожаление, что погибший и пострадавшая использовали для катания запрещенные в Матобо надувные лодки, не обеспечивающие безопасности.