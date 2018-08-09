Крокодилы выгнали жителей деревень из домов

По словам жительницы одной из деревень, они живут в страхе, потому что в поисках еды крокодилы стали забредать в дома. Она сама подверглась нападению, когда работала в огороде. Мужчина из другой деревни рассказал, что многие дома стоят заброшенными. «Их владельцы либо переехали, либо съедены крокодилами», — утверждает он.

Еще опаснее приближаться к берегу. Рептилии нападают и на рыбаков, и на женщин или детей, которые ходят к озеру за водой. Представитель местных властей заявил, что погибло множество людей, в том числе семь школьников. Многие случаи не регистрируются официально.

Жители рыбацких деревень жалуются, что перед выборами президент страны обещал вмешаться и решить проблему, однако так и не сделал этого. Крокодилы по-прежнему плодятся, полицейским запрещено их убивать, а колодцы не построены.

Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров — более чем вдвое больше площади Байкала.