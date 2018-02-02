Кроксы на платформе по 850 долларов раскупили за несколько часов

Пятница, 02 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кроксы на платформе по 850 долларов раскупили за несколько часов

Обувь марки Crocs на высокой платформе из коллекции Balenciaga x Crocs полностью распродана на стадии предзаказа.

Сандалии из синтетического материала с пестрыми значками-клипсами, выпущенные французским модным домом Balenciaga и его креативным директором Демной Гвасалия в коллаборации с Crocs и показанные на дефиле сезона весна-2018, вызвали ажиотаж у поклонниц бренда.

Сразу после начала предзаказа в универмаге Barneys в Нью-Йорке желтые и розовые сандалии по цене 850 долларов (около 48 тысяч рублей по текущему курсу) за пару были полностью раскуплены. Стоимость пары обуви превышает среднемесячную зарплату в России, составлявшую в октябре 2017 года 38 275 рублей.

В январе 2018 года дом Balenciaga представил плетеные сумки-кошелки из шнурков для кроссовок. Стоимость каждой составляет 2,6 тысячи долларов (148 тысяч рублей). Сумка входит в весеннюю коллекцию мужской одежды сезона 2018. Сумки представлены в двух цветах: черном и разных оттенках зеленого. Также на каждой кошелке размещен логотип бренда. В настоящее время для покупки доступна сумка только черного цвета.

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