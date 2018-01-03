Кроссовки Air Jordan 1 обклеили 15 тысячами золотых кристаллов

Скульптор и дизайнер Дэниел Джейкоб (Daniel Jacob), специализирующийся на кастомизации различных предметов с помощью кристаллов, обклеил ими классическую баскетбольную модель Air Jordan 1 Pinnacle. Также он разместил на заднике логотип своего бренда The Dan Life.

«Большинство моих работ - скульптуры. И когда я создал большую скульптуру Air Jordan, многие ошибочно решили, что это кроссовки, которые можно носить, - рассказал дизайнер. - Я получил множество заказов на такую обувь и в конце концов решил, что и в самом деле сделаю мини-серию такой обуви в моем любимом цвете, на основе моей любимой модели Air Jordan».

По словам Джейкоба, работа по кастомизации проводилась вручную, обработка одной пары занимает три недели. Кроссовки будут выставлены на продажу в Instagram бренда по цене 6 500 долларов.