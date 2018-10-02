Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта

Вторник, 02 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта

Организаторы национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США планируют запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy.

По задумке автора, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в предстоящем сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Уэст использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для игры.

«Эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене и телезрителей от игры», — объяснили представители баскетбольной лиги.

Теперь кроссовкам Yeezy предстоит пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.

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