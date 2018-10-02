Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта

По задумке автора, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в предстоящем сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Уэст использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для игры.

«Эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене и телезрителей от игры», — объяснили представители баскетбольной лиги.

Теперь кроссовкам Yeezy предстоит пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.