Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта
Организаторы национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США планируют запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy.
По задумке автора, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в предстоящем сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Уэст использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для игры.
«Эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене и телезрителей от игры», — объяснили представители баскетбольной лиги.
Теперь кроссовкам Yeezy предстоит пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.
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