Крушение катамарана в Волгограде

Погибли одиннадцать человек.

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру и возможности для маневра у него не было.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, экипаж катамарана нарушил все имеющиеся правила: двигался без навигационных огней, перпендикулярно судовому ходу, пересекая реку от одного берега к другому. На борту катамарана отсутствовали спасательные жилеты.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц»).