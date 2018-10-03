Кто получит нобелевскую премию по химии
Нобелевскую премию по химии вручат за исследование белков.
Нобелевской премии по химии за 2018 год удостоятся Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold) за исследование направленной эволюции ферментов и Джордж Смит (George P. Smith) и Сэр Грегори Винтер (Sir Gregory P. Winter) за фаговый дисплей пептидов и антител.
Об этом сообщается на сайте премии.
Фрэнсис Арнольд провела первую в мире направленную эволюцию белковых ферментов, при которой в ДНК, кодирующую фермент, вносятся случайные мутации. Модифицированные гены внедряются в бактерии, которые начинают производить белки с измененными аминокислотными последовательностями. Ферменты тестируются, и отбираются те из них, что лучше, чем другие, проводят катализ биохимических реакций. В них снова вводят случайные мутации, и цикл повторяется заново, пока не будет получен фермент с оптимальными свойствами. Этот метод применяется в химической промышленности и фармацевтике.
Джордж Смит разработал фаговый дисплей — метод изучения взаимодействия белков с другими биологическими молекулами. Ученый вставил ген белка в бактериофаг, который инфицировал клетки бактерий и производил новые фаги. Пептид, кодируемый вставленной ДНК, становился частью внешней оболочки вируса и позволял фагу прикрепиться к целевым молекулам на планшете. Фаги без соответствующей ДНК легко смывались.
Грегори Винтер использовал фаговый дисплей для разработки новых лекарств. Он вставлял в бактериофаги ДНК, кодирующие различные сайты связывания антитела, получая, таким образом, библиотеку антител. Ученый затем проверял, какие бактериофаги присоединятся к специфичным молекулам-мишеням. В отобранные антитела затем вносили случайные мутации, чтобы повысить их специфичность и способность крепко связываться с мишенью. С помощью этого метода удается создать препараты для нейтрализации ядов, борьбы с аутоиммунными заболеваниями и лечения метастатического рака.
Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме (Швеция). Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2018 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по химии. Половину премии получит Фрэнсис Арнольд, а оставшуюся часть разделят Джордж Смит и Грегори Винтер.
Нобелевскую премию по химии за 2017 год получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе.
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