Кто станет премьером Италии

Пятница, 16 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Кто станет премьером Италии

В результате парламентских выборов управляемость Италии оказалась под вопросом.

Движение M5S поддержали более 32% избирателей, но лидером по числу голосов оказалась правоцентристская коалиция, которая набрала 37% голосов. Однако ни одна из политических сил не смогла получить большинства мест в парламенте, а значит и права сформировать новое правительство. Есть мнение, что, если итальянцы не смогут сформировать новое правительство в отведенные сроки, то страну ожидают перевыборы. 

Политики пытаются найти консенсус. Союзник Берлускони Сальвини обогнал его по числу голосов и является одним из возможных кандидатов на пост премьера, сообщает napoli1.com.

Что касается M5S, то для них возможен как логичный вариант объединения с «правыми», так и вынужденный альянс со своими врагами PD.  

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