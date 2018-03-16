Кто станет премьером Италии

Движение M5S поддержали более 32% избирателей, но лидером по числу голосов оказалась правоцентристская коалиция, которая набрала 37% голосов. Однако ни одна из политических сил не смогла получить большинства мест в парламенте, а значит и права сформировать новое правительство. Есть мнение, что, если итальянцы не смогут сформировать новое правительство в отведенные сроки, то страну ожидают перевыборы.

Политики пытаются найти консенсус. Союзник Берлускони Сальвини обогнал его по числу голосов и является одним из возможных кандидатов на пост премьера, сообщает napoli1.com.

Что касается M5S, то для них возможен как логичный вариант объединения с «правыми», так и вынужденный альянс со своими врагами PD.