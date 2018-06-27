Куарежма признан лучшим игроком матча Иран - Португалия

Среда, 27 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Куарежма признан лучшим игроком матча Иран - Португалия

Куарежма забил единственный для португальцев гол в матче.

Лучшим игроком матча между сборными Ирана и Португалии признан форвард португальской команды Рикарду Куарежма. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Куарежма, вышедший на поле в стартовом составе, забил единственный для португальцев гол в этой встрече. На 45-й минуте ему удался красивый удар в дальнюю девятку ворот сборной Ирана, пишет regnum.ru.

В заключительном матче группового этапа сборные Ирана и Португалии завершили матч вничью - 1:1.

В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Уругвая, а команда Ирана покидает турнир.

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