Куарежма признан лучшим игроком матча Иран - Португалия

Лучшим игроком матча между сборными Ирана и Португалии признан форвард португальской команды Рикарду Куарежма. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Куарежма, вышедший на поле в стартовом составе, забил единственный для португальцев гол в этой встрече. На 45-й минуте ему удался красивый удар в дальнюю девятку ворот сборной Ирана, пишет regnum.ru.

В заключительном матче группового этапа сборные Ирана и Португалии завершили матч вничью - 1:1.

В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Уругвая, а команда Ирана покидает турнир.