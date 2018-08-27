Кубанские гребцы взяли «золото» на ЧМ в Португалии

В португальском Монтемор-о-Велью завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. По его итогам представителям Краснодарского края удалось завоевать пять медалей турнира и помочь сборной России занять третье место в общекомандном зачете.

Две награды ЧМ-2018 добыл Виктор Мелантьев. В составе каноэ-четверки, вместе с еще одним кубанским гребцом Павлом Петровым, а также Иваном Штылем и Михаилом Павловым, Мелантьев стал чемпионом мира на дистанции 500 метров. В финальном заезде каноэ-двоек на аналогичной дистанции Мелантьев в тандеме с Владиславом Чеботарем стал вице-чемпионом турнира. Еще одно серебро по итогам соревнований каноэ-одиночек у женщин на дистанции 200 метров добыла краснодарка Олеся Ромасенко. Бронзу ЧМ-2018 в соревнованиях каноэ-двоек на 200 м добыл представитель Динского района Александр Коваленко, выступавший в паре с Иваном Штылем, пишет kuban.rbc.ru.

Всего на чемпионате мира в Монтемор-о-Велью сборная России завоевала 11 медалей — три золотых, три серебряные и пять бронзовых. Первое место в общекомандном зачете турнира с 13 наградами (7, 4, 2) заняла сборная Германии, на втором расположилась команда Венгрии (9 наград — 6 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые).

На чемпионате мира по параканоэ, прошедшем в Монтемор-о-Велью перед стартом ЧМ-2018, в активе кубанских гребцов одна золотая медаль. Ее обладательницей по итогам соревнований каноэ-одиночек на дистанции 200 м в классе VL3 стала краснодарка Лариса Волик.