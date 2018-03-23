Куда иммигрируют испанцы?

Пятница, 23 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Куда иммигрируют испанцы?

Число испанцев, которые выбирают жизнь за рубежом, продолжает расти.

 В 2017 году из Испании эмигрировали 76 197 человек.

По данным Национального института статистики, больше всего испанцев в прошлом году уехало жить в Великобританию, США и Францию. Также отмечается, что 60% эмигрантов находятся в трудоспособном возрасте. К тому же, по статистике, из Испании чаще уезжают женщины, чем мужчины, пишет noticia.ru.

По состоянию на 1 января 2018 года, число испанских эмигрантов по всему миру приблизилось к 2,5 млн человек, что на 3,2% больше чем в прошлом году.

Одним из главных толчков к росту эмиграции стал кризис 2008 года. В 2010 году число испанских эмигрантов составляло 1,5 млн. С тех пор темпы миграции снизились.

Почти 62% испанских эмигрантов приходится на страны Америки, 35% - на Европу, 3,5% - на остальные страны. Больше всего испанцев проживает в Аргентине (457 тысяч), Франции (253 тысячи) и Венесуэле (167 тысяч).

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