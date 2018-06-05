Купить домик на море в Испании стало на 3% дороже

Вторник, 05 Июнь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Купить домик на море в Испании стало на 3% дороже

Средняя цена на жилье на испанском побережье в первом квартале 2018 года составила 222 584 евро, что на 3,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В докладе, представленном порталом pisos.com, также сообщается, что средняя стоимость аренды выросла на 6,2% и установилась на уровне 642 евро.

Самые дорогие дома и квартиры продаются на побережье Страны Басков (462,5 тысяч евро), Коста-дель-Гарраф (424,5 тысяч евро) и Коста-Брава (354,7 тысяч евро), а самые дешевые - на побережье Альмерии (119,2 тысячи евро), Риас-Альтас (133,5 тысяч евро) и Коста-Калида (136,4 тысячи евро), пишет noticia.ru.

В сравнении с прошлогодними результатами 13 испанских побережий продемонстрировали рост цен в первом квартале. Больше всего цены выросли на Коста-Бланка (9,7%), Балеарских островах (9,3%) и Коста-дель-Соль (9,3%), а самый заметный спад был зафиксирован на Риас-Альтас (7,6%), Коста-де-Альмерия (5,8%) и Коста-Баска (5,4%).

Рентабильность аренды повысилась с 2,38% в 2017 году до 2,45% в текущем году, но при этом данные сильно разнятся, в зависимости от местоположения.

На побережье Альмерии средняя стоимость аренды составила 407 евро в неделю, на Риас-Альтас - 425 евро в неделю, на Риас-Байшас - 461 евро в неделю. Дороже всего аренда жилья на море обходится на Балеарских островах (1587 евро в неделю), Коста-Брава (1105 евро в неделю) и Коста-дель-Гарраф (950 евро в неделю).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

      Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии, которая готовится к чемпионату мира 2018 года.

      Подробнее

    • Фестиваль Атлантического океана

      В июне месяце в столице Мадейры царит веселье и праздник, проходят незабываемые по красоте художественно-музыкальные зрелища, создающие волшебную праздничную атмосферу в городе.

      Подробнее

    • Испания: между Мадридом и Вальядолидом пустили «винный поезд»

      Компания Renfe запустила туристический железнодорожный маршрут «Винный поезд».

      Подробнее

    • Купить домик на море в Испании стало на 3% дороже

      Средняя цена на жилье на испанском побережье в первом квартале 2018 года составила 222 584 евро, что на 3,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Подробнее

    • Италия: легенды Неаполя

      В подземном городе найдены останки «чудовища Маскио Анджоино».

      Подробнее

    • Италия: пятьсот мигрантов вышли на демонстрацию протеста

      Около 500 человек вышли на демонстрацию в память о молодом малийце, убитом на днях в Калабрии, и против слов министра внутренних дел Маттео Сальвини о мигрантах. 

      Подробнее

    • Галактики без звезд

      Принято считать, что в космосе неисчислимое количество звезд. Однако, на днях астрономы сделали поражающее воображение открытие: галактики, где звезд нет вовсе.

      Подробнее

    • В списке богатейших россиян сменился лидер

      Владимир Лисин стал самым богатым человеком России.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе