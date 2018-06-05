Купить домик на море в Испании стало на 3% дороже

В докладе, представленном порталом pisos.com, также сообщается, что средняя стоимость аренды выросла на 6,2% и установилась на уровне 642 евро.

Самые дорогие дома и квартиры продаются на побережье Страны Басков (462,5 тысяч евро), Коста-дель-Гарраф (424,5 тысяч евро) и Коста-Брава (354,7 тысяч евро), а самые дешевые - на побережье Альмерии (119,2 тысячи евро), Риас-Альтас (133,5 тысяч евро) и Коста-Калида (136,4 тысячи евро), пишет noticia.ru.

В сравнении с прошлогодними результатами 13 испанских побережий продемонстрировали рост цен в первом квартале. Больше всего цены выросли на Коста-Бланка (9,7%), Балеарских островах (9,3%) и Коста-дель-Соль (9,3%), а самый заметный спад был зафиксирован на Риас-Альтас (7,6%), Коста-де-Альмерия (5,8%) и Коста-Баска (5,4%).

Рентабильность аренды повысилась с 2,38% в 2017 году до 2,45% в текущем году, но при этом данные сильно разнятся, в зависимости от местоположения.

На побережье Альмерии средняя стоимость аренды составила 407 евро в неделю, на Риас-Альтас - 425 евро в неделю, на Риас-Байшас - 461 евро в неделю. Дороже всего аренда жилья на море обходится на Балеарских островах (1587 евро в неделю), Коста-Брава (1105 евро в неделю) и Коста-дель-Гарраф (950 евро в неделю).