Лас-Кантерас признан лучшим пляжем для семейного отдыха в Испании

Один из наиболее подходящих вариантов для отдыха с детьми - небольшие прибрежные города с километрами пляжей и необходимой инфраструктурой.

Согласно исследованию, проведенному специализированным интернет-порталом playea.es, лучшим пляжем Испании был назван Лас-Кантерас на Канарских островах (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария). При подсчете рейтинга пляжей были учтены критерии безопасности, качества воды, доступное местонахождение и оборудование на пляже. Не зря Лас-Кантерас получил еще и Голубой флаг (высший уровень классификации) - дайвинг в кристально чистых водах, каякинг, каноэ и серфинг приглашают взрослых и детей получить незабываемые впечатления. Также стоит отметить, что на набережной, примыкающей к пляжу, расположились десятки ресторанчиков как международной, так и национальной кухни, пишет espanarusa.com.

В исследовании приняли участие также и пользователи TripAdvisor. По мнению некоторых из них, пляж идеально подойдет для отдыха с детьми, поскольку барьерный риф из вулканической лавы «принимает волны на себя». Среди пляжей-призеров рейтинга playea необходимо также упомянуть Ла-Барроса (Чиклана, Кадис) и Норте-де-Пеньискола (Кастельон).