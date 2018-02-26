Лавров проведет переговоры с главой МИД Португалии

Об этом на открытии переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, у ведомства есть много перспектив и планов для развития инвестиционного и экономического сотрудничества, а также для гуманитарного взаимодействия и повышения туристических обменов. Также Лавров отметил, что стороны имеют обоюдную заинтересованность в межпарламентских контактах, пишет iz.ru.

Глава португальского МИДа в свою очередь заявил, что для них важны политические консультации с Россией и стратегическое мнение российской стороны по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Также Аугушту Сантуш Силва заявил, что готов предоставлять знания о Латинской Америке и Африке.