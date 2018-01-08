Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

Так, британский таблоид The Sun отмечает, что ледяная фигура «ужасно похожа» на бюст Роналду, который в марте поставили в аэропорту Мадейры. После множества шуток и мемов в Сети его пришлось исправлять другому скульптору, пишет РИА Новости.

Ряд пользователей Twitter посчитали, что статуя совсем не похожа на футболиста.

«Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа», - пишет The Itch.

«Это лучше, чем та статуя из Майдеры. Чуть-чуть», - уверен Дэниел Дженкс.

«Почему они продолжают это делать с его лицом?» - задается вопросом Balerion's Flame.

«Потому что невозможно воссоздать совершенство», - иронизирует в ответ Janique Reine.

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» проходит с 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе. Здесь размещена экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам - участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в столицу привезли две тысячи тонн природного льда.