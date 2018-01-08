Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

Понедельник, 08 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

Установленная в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» ледяная скульптура португальского футболиста привлекла внимание западных СМИ.

Так, британский таблоид The Sun отмечает, что ледяная фигура «ужасно похожа» на бюст Роналду, который в марте поставили в аэропорту Мадейры. После множества шуток и мемов в Сети его пришлось исправлять другому скульптору, пишет РИА Новости.

Ряд пользователей Twitter посчитали, что статуя совсем не похожа на футболиста.

«Интересно, что все эти творения посвящены одному человеку, но ни одна на него не похожа», - пишет The Itch.

«Это лучше, чем та статуя из Майдеры. Чуть-чуть», - уверен Дэниел Дженкс.

«Почему они продолжают это делать с его лицом?» - задается вопросом Balerion's Flame.

«Потому что невозможно воссоздать совершенство», - иронизирует в ответ Janique Reine.

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» проходит с 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе. Здесь размещена экспозиция со скульптурами, посвященными 32 странам - участницам чемпионата мира по футболу 2018 года. Для их строительства в столицу привезли две тысячи тонн природного льда.

Последние новости

    • Португалия: рыбалка на море - дело опасное

      Инцидент произошел рядом с Farol da Guia в Кашкайше в минувшую субботу, около 17.00.

      Подробнее

    • Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

      Установленная в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» ледяная скульптура португальского футболиста привлекла внимание западных СМИ.

      Подробнее

    • Испания: фестиваль русского кино в Марбелье

      Международный фестиваль русского кино в Марбелье будет представлен на выставке FITUR-2018.

      Подробнее

    • Испания: Renfe объявило о скидках до 70%

      Крупнейшая испанская железнодорожная компания присоединяется к сезону постновогодних скидок.

      Подробнее

    • Италия: Берлускони исключил возвращение в «Милан»

      Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони исключил возможное возвращение в итальянский клуб.

      Подробнее

    • Италия: Папа разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле

      Папа Римский Франциск одобрил кормление грудью внутри Сикстинской капеллы в Ватикане.

      Подробнее

    • В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»

      В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

      Подробнее

    • В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower

      В башне Trump Tower произошло возгорание.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!