Лесные пожары в Португалии

Четверг, 09 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Лесные пожары в Португалии

Идет эвакуация жителей города Силвеш.

В Португалии срочно эвакуируют жителей южного города Силвеш. Стена огня от лесных пожаров стремительно приближается к окраинам населенного пункта, передает «МИР 24».

Густой дым заволакивает улицы. Люди в панике, многие бегут из опасной зоны, бросив свои вещи. Забирают только домашних животных. Власти эвакуируют туристов с популярного курорта Алгарве. По последним данным, от пожаров пострадали более 40 человек. О жертвах не сообщается. Борьба с огнем осложняется сильной жарой, пишет mir24.tv.

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