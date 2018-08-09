Лесные пожары в Португалии

В Португалии срочно эвакуируют жителей южного города Силвеш. Стена огня от лесных пожаров стремительно приближается к окраинам населенного пункта, передает «МИР 24».

Густой дым заволакивает улицы. Люди в панике, многие бегут из опасной зоны, бросив свои вещи. Забирают только домашних животных. Власти эвакуируют туристов с популярного курорта Алгарве. По последним данным, от пожаров пострадали более 40 человек. О жертвах не сообщается. Борьба с огнем осложняется сильной жарой, пишет mir24.tv.