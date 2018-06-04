Летние распродажи начинаются в Италии

В большинстве итальянских регионов сезон скидок продлится до конца лета. В Апулии и на Сицилии распродажи закончатся в середине сентября.

В Лацио, Трентино и Лигурии сезон распродаж самый короткий: до середины августа, пишет euromag.ru.

Самым популярным городом для шопинга считается Милан.

До популярного аутлета Serravalle можно доехать как из Милана, так из Турина - там скидки сохраняются круглый год.