Летние распродажи начинаются в Италии
7 июля в Италии начинается сезон летних распродаж.
В большинстве итальянских регионов сезон скидок продлится до конца лета. В Апулии и на Сицилии распродажи закончатся в середине сентября.
В Лацио, Трентино и Лигурии сезон распродаж самый короткий: до середины августа, пишет euromag.ru.
Самым популярным городом для шопинга считается Милан.
До популярного аутлета Serravalle можно доехать как из Милана, так из Турина - там скидки сохраняются круглый год.
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