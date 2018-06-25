Лето в Испании будет холодным

Понедельник, 25 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Лето в Испании будет холодным

Наступившее лето в Испании будет самым прохладным за последние 4 года на всей территории, кроме средиземноморского побережья.

Согласно прогнозу Государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), наступившее лето в целом по стране обещает получиться самым прохладным за последние четыре года. Исключения составят расположенные на побережье Средиземного моря зоны Каталонии и Валенсийского сообщества, а также Балеарские острова, где после холодной и самой дождливой весны за период с 1965 года ожидается жаркая погода.

Три предыдущих лета были наиболее жаркими за все время проведения метеорологических наблюдений: в 2015 году средняя температура по стране составила 24,5 ºC, в 2016 – 24,2 ºC, а год назад – 24,7 ºC, что почти на два градуса выше нормы. На данный момент не ожидается появление так называемых «волн жары», которые в прошлом году накатывали на Испанию с завидной регулярностью, а на Канарских островах лето может оказаться более прохладным, чем обычно, пишет espanarusa.com.

Что касается осадков, то после аномальной весны не наблюдается каких-либо климатических сигналов, указывающих на то, что дожди или грозы пройдут в ближайшее время, равно как и на то, насколько частыми и обильными они могут быть.

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