Ликвидирована банда, грабившая туристов в Испании

Вторник, 14 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Ликвидирована банда, грабившая туристов в Испании

Каталонская полиция раскрыла преступную группировку, которая промышляла грабежом на участках автотрассы AP-7 от Жункеры (Жирона) до Таррагоны.

Как сообщается в заявлении каталонской полиции, жертвами грабителей, в первую очередь, становились туристы.

Банда насчитывала 6 человек. Они действовали по отработанной схеме, которая заключалась в том, чтобы выманить водителя и пассажиров из автомобиля под каким-то предлогом, например, из-за якобы проколотого колеса. Пока одна часть банды отвлекала их, притворяясь, что помогает решить проблему с колесом, их сообщники похищали из салона ценные вещи и деньги.

Полиция задержала пятерых членов банды, еще один находится в розыске. Четырем из них суд уже запретил приближаться на расстояние менее 200 м к трассе AP-7 и дорожной инфраструктуре на ней.

Расследование началось в конце апреля после инцидента в зоне обслуживания Empordà Sud, на 35-м км трассы.

Банда, как правило разделялась на две группы, которые координировали свои действия друг с другом. Для совершения преступлений они брали автомобили напрокат. За три месяца преступники арендовали более двух десятков машин, потратив на это около 6 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Грабители чаще всего выслеживали туристов, рассчитывая на их неосведомленность в правовых вопросах, дезориентацию и потенциальное наличие крупных сумм денег, которые в некоторых случаях достигали 10 тысяч евро наличными.

С начала 2018 года Мосос-д'Эскуадра ликвидировали три преступные группы, которые действовали на этой трассе и произвели 43 задержания предполагаемых грабителей.

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