Lister построит самый быстрый в мире кроссовер

Пятница, 11 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Lister построит самый быстрый в мире кроссовер

Британская компания Lister, специализирующаяся на постройке суперкаров, опубликовала первый эскиз нового проекта.

Фирма намерена создать «самый быстрый в мире кроссовер», взяв за основу Jaguar F-Pace. Изображение новинки размещено на странице Lister Motor Company в сети Facebook.

По данным издания Autocar, кроссовер Lister сделают на базе самой мощной и быстрой модификации F-Pace - SVR. Модель оснащается пятилитровым двигателем V8 с механическим нагнетателем, который выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента.

Первую «сотню» такой кроссовер разменивает через 4,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 283 километра в час.

Специально для Lister отдачу «восьмерки» увеличат до 680 лошадиных сил. Как при этом изменятся динамические характеристики модели пока не сообщается. Всего компания планирует выпустить 250 экземпляров «заряженного» кроссовера.

В январе Lister представил первую новую модель за последние 25 лет. Ею стал модернизированный вариант купе Jaguar F-Type SVR под названием Thunder. Суперкар получил кузовные панели из углепластика и пятилитровую компрессорную «восьмерку», мощность которой увеличили с 575 до 675 лошадиных сил.

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