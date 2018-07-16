"Локомотив" подписал контракт с португальским футболистом Эдером

Понедельник, 16 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Сумма трансфера и условия соглашения не сообщаются.

Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с португальским нападающим Эдером, который прошлый сезон провел в столичном клубе на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Сумма трансфера и условия соглашения не сообщаются. Отмечается, что 30-летний форвард присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии.

"Я очень рад связать свое будущее с "Локомотивом", - сказал Эдер. - Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол, но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию. Меня окружают замечательные партнеры, с которыми мы стали чемпионами страны и с которыми сможем представить "Локо" в Лиге чемпионов. Отношения со всеми отличные, мы - настоящая команда, А Ману (Мануэл Фернандеш), Джеф (Джефферсон Фрафан) и Гиля (Маринато Гилерме), с которыми мы говорим на одном языке, - стали лучшими друзьями".

"Локомотив" летом 2017 года взял Эдера у "Лилля" в аренду сроком на один сезон. В прошлом сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи. Эдер забил победный гол в матче чемпионата России против санкт-петербургского "Зенита", после которого "Локомотив" оформил чемпионство, пишет ТАСС.

За свою карьеру Эдер играл за португальские клубы "Академика" и "Брага", а также в валлийском "Суонси". "Лилль" зимой 2016 года взял Эдера в аренду у "Суонси", а в мае того же года подписал с нападающим четырехлетний контракт. В составе сборной Португалии Эдер провел 33 матча, забив четыре мяча. В финале чемпионата Европы 2016 года в матче против сборной Франции Эдер забил единственный гол в матче и принес сборной Португалии победу на турнире.

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