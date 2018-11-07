«Локомотив» потерпел поражение в Португалии
«Локомотив» на выезде уступил «Порту» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. Счет встречи — 1:4.
В составе «железнодорожников» единственный мяч забил вышедший на замену Джефферсон Фарфан. Он поразил ворота соперника на 59-й минуте, пишет news.ru.
Подопечные Юрия Семина потерпели четвертое поражение в турнире, потеряв шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов. У красно-зеленых пока нет в активе набранных очков.
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