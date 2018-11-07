«Локомотив» потерпел поражение в Португалии

В составе «железнодорожников» единственный мяч забил вышедший на замену Джефферсон Фарфан. Он поразил ворота соперника на 59-й минуте, пишет news.ru.

Подопечные Юрия Семина потерпели четвертое поражение в турнире, потеряв шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов. У красно-зеленых пока нет в активе набранных очков.