Лубутену отказали в эксклюзивном праве на красные подошвы

Мнение Спунара опубликовано на сайте суда.

Лубутен в 2012 году подал иск в Гаагский окружной суд против обувной марки Van Haren, использовавшей красные подошвы. Суд принял сторону дизайнера, временно запретив компании продавать такую обувь. В 2014-м Van Haren подала жалобу в апелляционную инстанцию, которая обратилась за консультацией в Европейский суд юстиции, уточняет Footwear News.

Спунар объяснил, что цвет подошвы не может считаться зарегистрированной маркой и не подлежит защите в рамках права на интеллектуальную собственность. В суде юстиции отметили, что мнение Спунара не равно мнению самой инстанции, суд приступил к рассмотрению этого случая и вынесет решение позднее.

В декабре 2017 года супруга президента США Дональда Трампа Мелания выбрала для рождественской вечеринки туфли французской марки Christian Louboutin. Во время празднования в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго и традиционных телефонных поздравлений от президента и первой леди Мелания была одета в остроносые «лабутены» на высокой шпильке с цветочным принтом, которые дополняли красное закрытое платье с длинными рукавами.