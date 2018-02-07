Лубутену отказали в эксклюзивном праве на красные подошвы

Среда, 07 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Лубутену отказали в эксклюзивном праве на красные подошвы

Генеральный адвокат Европейского суда юстиции в Люксембурге Масьеж Спунар считает, что Кристиан Лубутен не имеет эксклюзивного права на красную подошву.

Мнение Спунара опубликовано на сайте суда.

Лубутен в 2012 году подал иск в Гаагский окружной суд против обувной марки Van Haren, использовавшей красные подошвы. Суд принял сторону дизайнера, временно запретив компании продавать такую обувь. В 2014-м Van Haren подала жалобу в апелляционную инстанцию, которая обратилась за консультацией в Европейский суд юстиции, уточняет Footwear News.

Спунар объяснил, что цвет подошвы не может считаться зарегистрированной маркой и не подлежит защите в рамках права на интеллектуальную собственность. В суде юстиции отметили, что мнение Спунара не равно мнению самой инстанции, суд приступил к рассмотрению этого случая и вынесет решение позднее.

В декабре 2017 года супруга президента США Дональда Трампа Мелания выбрала для рождественской вечеринки туфли французской марки Christian Louboutin. Во время празднования в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго и традиционных телефонных поздравлений от президента и первой леди Мелания была одета в остроносые «лабутены» на высокой шпильке с цветочным принтом, которые дополняли красное закрытое платье с длинными рукавами.

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      Генеральный адвокат Европейского суда юстиции в Люксембурге Масьеж Спунар считает, что Кристиан Лубутен не имеет эксклюзивного права на красную подошву.

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